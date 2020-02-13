Россиянам хотят запретить шуметь днем в квартирах

Краснодарский край, Вся Россия

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Совет Федерации 13 февраля выступил с предложением запретить шум в дневное время

Совфед собирается отправить в Минюст предложение о поправках в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), сообщила 13 февраля газета «Известия».

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Согласно документу, в России могут появиться дополнительные «часы тишины». Парламентарии намерены запретить россиянам шуметь дома с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Нарушителей тишины хотят штрафовать на 40 тыс. рублей.

«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать», — рассказал RT зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

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Он добавил, что ограничение шума с 19:00 до 9:00 — «инновационное предложение».

Юга.ру писали, что в январе депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для нарушителей тишины в ночное время. Так, граждан хотят штрафовать на 5-50 тыс. рублей, а юрлиц — до 150 тыс. рублей.

Жилье Законопроекты Совет Федерации

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