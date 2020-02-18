Компания «Сингента» пополнила свой портфель гербицидом КАМАРО
В конце 2019 года компания «Сингента» расширила ассортимент за счет гербицида КАМАРО
13 февраля в пресс-службе «Сингенты» рассказали, что препарат позволяет быстро и эффективно защитить растения от спектра однолетних и многолетних зерновых сорняков без фитотоксического действия на культуру и без ограничений в севообороте.
К преимуществам гербицида КАМАРО относят ряд параметров:
- Широкий спектр подавляемых сорняков — как однолетних, так и многолетних. На изреженных посевах может проявляться вредоносность такого сорняка, как марь белая, решением против которого может стать КАМАРО. У гербицида также высокая эффективность против многолетних корнеотпрысковых сорняков, распространенных во всех регионах России.
- Скорость воздействия на сорные растения: первые визуальные признаки поражения сорняков наступают на следующий после обработки день. Сорняки быстро перестают конкурировать с культурой за влагу и питательные вещества, а агрономы могут в скором времени оценить эффект.
- Температура, при которой допускаются обработки КАМАРО, — от 5 °С. При этой температуре начинается активный рост большинства двудольных сорняков, и КАМАРО начинает работать. Оптимальная температура на момент обработки для большинства гербицидов составляет от 10 °С до 25 °С.
- Нет ограничений при выборе культуры в дальнейшем севообороте.
- Широкое окно применения (до второго междоузлия). КАМАРО подойдет для применения в общей технологии защиты зерновых культур. Хорошая совместимость с препаратами из других химических групп и удобрениями позволит использовать КАМАРО в баковых смесях.
- Высокое качество продукта. КАМАРО производится на высокотехнологичном оборудовании завода, который располагается в Израиле.
В пресс-службе «Сингенты» добавили, что гербицид КАМАРО применяют во многих странах, он зарекомендовал себя в разных климатических условиях при разнообразном спектре засорения и на различных зерновых культурах.
Компания «Сингента» в 2019 году проводила широкомасштабные испытания гербицида в основных регионах России. Предварительные результаты подтвердили его высокую эффективность практически по всем отмеченным видам сорняков (осоты, подмаренник, амброзия, крестоцветные, падалица подсолнечника и многие другие). Фитотоксического действия на культурные растения не обнаружено.
Продукт зарегистрирован компанией «АДАМА». Компания «Сингента» является официальным дистрибьютором.