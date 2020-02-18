Компания «Сингента» пополнила свой портфель гербицидом КАМАРО

В конце 2019 года компания «Сингента» расширила ассортимент за счет гербицида КАМАРО

13 февраля в пресс-службе «Сингенты» рассказали, что препарат позволяет быстро и эффективно защитить растения от спектра однолетних и многолетних зерновых сорняков без фитотоксического действия на культуру и без ограничений в севообороте.

В пресс-службе «Сингенты» добавили, что гербицид КАМАРО применяют во многих странах, он зарекомендовал себя в разных климатических условиях при разнообразном спектре засорения и на различных зерновых культурах.

Компания «Сингента» в 2019 году проводила широкомасштабные испытания гербицида в основных регионах России. Предварительные результаты подтвердили его высокую эффективность практически по всем отмеченным видам сорняков (осоты, подмаренник, амброзия, крестоцветные, падалица подсолнечника и многие другие). Фитотоксического действия на культурные растения не обнаружено.