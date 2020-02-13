На Дону заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

С 3 по 9 февраля в области зарегистрировали более 24,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 19,1%. При этом в самом Ростове-на-Дону показатель находится на уровне эпидемического порога (7,4 тыс. заболеваний).

Также на 27,6% увеличилось число госпитализированных с гриппом и ОРВИ. Два человека в регионе заразились свиным гриппом А(Н1N1)pdm09, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области.

В ведомстве напомнили, что вирус гриппа чаще всего передается воздушно-капельным путем, а человек наиболее заразен в первые 3-4 дня болезни. В целях безопасности врачи рекомендуют избегать контактов с заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими средствами, а также проветривать комнату.