Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели его мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело

Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка

Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан. Всего он принял 11 человек, среди них была жительница Краснодарского края.

Женщина обратилась с жалобой в связи с длительным расследованием гибели ее мужа при обвале грунта во время земляных работ в марте 2019 года. Мужчина работал в коммерческой организации по гражданско-правовому договору. Следователи долго не возбуждали уголовное дело, мотивировав это отсутствием зафиксированных трудовых отношений между погибшим и организацией. В итоге уголовное дело было возбуждено по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Женщина попросила Бастрыкина о проведении объективного расследования дела. Глава СКР назначил служебную проверку в отношении ряда сотрудников следственного управления и поручил забрать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как писали Юга.ру, ранее Бастрыкин поручил тщательно расследовать дело краснодарского врача Алены Верди, навредившей пациентам. В СКР уточнили, что пострадавшие опасаются того, что женщина, «изувечившая десятки пациентов, может избежать наказания».