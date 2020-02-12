Жители Кубани смогут обследоваться в онкодиспансерах без направления и предварительной записи

В онкодиспансерах Краснодарского края 15 февраля пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком

Профилактическая акция пройдет в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Ейска, Краснодара и Новороссийска. С 9 до 16 часов все желающие без предварительной записи и направления смогут получить консультации онкодерматологов, маммологов, ЛОР-онкологов, онкопроктологов, онкоурологов и специалистов УЗИ.

В краевом минздраве пояснили, что цель акции — выявить заболевания у жителей региона на ранней стадии, а также проинформировать население о факторах риска развития злокачественных опухолей.

Как писали Юга.ру, 13 февраля Краснодаре проведут донорскую акцию накануне Международного дня детей, больных раком. Сдать кровь в мобильном комплекск заготовки в краснодарском аэропорту можно будет с 8:00.