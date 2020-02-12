Храп во сне может испортить настроение и навредить здоровью — эксперт

Кошелев в эфире радио Sputnik объяснил, что храпящие люди, как правило, сталкиваются с задержками дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна).

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — объяснил врач.

Такие задержки дыхания могут снизить качество сна, и на следующий день человек проснется в плохом настроении, разбитым и с головной болью.

Для детей получение кислорода играет еще более важную роль, подчеркнул эксперт.