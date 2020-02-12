Храп во сне может испортить настроение и навредить здоровью — эксперт
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев 12 февраля рассказал об опасностях храпа
Кошелев в эфире радио Sputnik объяснил, что храпящие люди, как правило, сталкиваются с задержками дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна).
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«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — объяснил врач.
Такие задержки дыхания могут снизить качество сна, и на следующий день человек проснется в плохом настроении, разбитым и с головной болью.
Для детей получение кислорода играет еще более важную роль, подчеркнул эксперт.
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«Если ребенок недополучает кислород, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», — цитирует Кошелева RT.
Врач призвал при обнаружении похожих симптомов, немедленно обратиться к специалисту. Он уверил, что храп и ночное апноэ успешно поддаются лечению, написал телеканал «360».
Ранее Юга.ру писали, что в 2011 году ученые выяснили: безработные люди, независимо от возраста и пола, на 40% чаще жалуются на проблемы со сном, а интересная работа и семья улучшают ночной сон.
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