УРАЛСИБ предложил скидки на страховые полисы

Быстрополис «Благополучная семья» — это готовое решение для защиты семьи, при котором можно застраховать всех ближайших родственников, супругов и детей. Полис предусматривает получение выплаты после несчастного случая и имеет лимит до 900 тыс. рублей.

Банк УРАЛСИБ и страховая компания «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ» . В ее рамках программы страхования «Благополучная семья» и «Уютный дом» можно приобрести со скидкой 30%.

Страховая защита «Благополучной семьи» действует по всему миру в режиме 24/7 и распространяется на людей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Страховые выплаты пользователям осуществляются в течение десяти рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» — страховая программа для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность для тех случаев, когда причиняется ущерб соседям. В программу включены такие риски как пожар, залив, кража, вандализм и гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок его действия — один год, а лимит защиты составляет 900 тыс. рублей.

Для приобретения сертификата нужно обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ, скидка действует 13 и 14 февраля. Стоимость каждого полиса составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей.