Бывший начальник УФСИН покончил с собой в зале суда. Он был болен раком и участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктора Свиридова 12 февраля осудили за вымогательство. После этого он покончил с собой в зале суда

Начальника автотранспорта УФСИН Свиридова осудили за вымогательство 10 млн рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Чертановский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«В Чертановском суде действительно произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того как судья огласил назначенное наказание, [совершил Роскомнадзор]. Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривают от 7 до 15 лет лишения свободы)», — сообщили в Чертановском суде Москвы.

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Адвокат Виктора Свиридова Григорий Иванищев рассказал изданию «Подъем», что «с учетом его заболевания — рак четвертой степени — и наград (он ликвидатор Чернобыльской катастрофы), суд даст ему условно». Иванищев уверен, что «если бы суд дал ему сколько угодно лет условно, таких бы последствий не было».

Следственный комитет России начал проверку по факту суицида, сообщил RT. Выясняется, как Свиридов смог пронести оружие в здание суда. По информации издания Baza, мужчина застрелился из личного наградного пистолета.

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