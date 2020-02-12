Минсельхоз России оценил вклад компании «ЕвроХим» в увеличение урожая зерна 2019 года

Министерство сельского хозяйства России поблагодарило компанию «ЕвроХим» за работу в 2019 году

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил коллективу «Минерально-химической компании "ЕвроХим"» и ее генеральному директору Игорю Нечаеву благодарность за проведение в 2019 году активной работы по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Так, в прошлом году в стране собрали второй крупнейший в истории России урожай зерна — 121 млн тонн, рекордные урожаи подсолнечника, рапса и сои. Этому способствовало применение современных агротехнологий: российские производители минеральных удобрений увеличили объем поставок на внутренний рынок на 14,4% — до 9,5 млн тонн.