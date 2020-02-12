Минсельхоз России оценил вклад компании «ЕвроХим» в увеличение урожая зерна 2019 года
Министерство сельского хозяйства России поблагодарило компанию «ЕвроХим» за работу в 2019 году
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил коллективу «Минерально-химической компании "ЕвроХим"» и ее генеральному директору Игорю Нечаеву благодарность за проведение в 2019 году активной работы по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Так, в прошлом году в стране собрали второй крупнейший в истории России урожай зерна — 121 млн тонн, рекордные урожаи подсолнечника, рапса и сои. Этому способствовало применение современных агротехнологий: российские производители минеральных удобрений увеличили объем поставок на внутренний рынок на 14,4% — до 9,5 млн тонн.
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» реализует предприятиям российского агропромышленного комплекса около трети своей продукции.
«"ЕвроХим" прикладывает большие усилия для развития быстро растущего российского рынка удобрений. Для нашей компании агропромышленный комплекс России — очень значимый потребитель. Так, в 2019 году мы поставили российским сельхозпредприятиям свыше 2 млн тонн продукции предприятий компании, а в 2020 году планируем увеличить этот показатель более чем на 10%», — заключил Нечаев.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года «ЕвроХим» подписал соглашение о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
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