Минсельхоз России оценил вклад компании «ЕвроХим» в увеличение урожая зерна 2019 года

Партнерский Краснодарский край

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Министерство сельского хозяйства России поблагодарило компанию «ЕвроХим» за работу в 2019 году

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил коллективу «Минерально-химической компании "ЕвроХим"» и ее генеральному директору Игорю Нечаеву благодарность за проведение в 2019 году активной работы по обеспечению минеральными удобрениями отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Так, в прошлом году в стране собрали второй крупнейший в истории России урожай зерна — 121 млн тонн, рекордные урожаи подсолнечника, рапса и сои. Этому способствовало применение современных агротехнологий: российские производители минеральных удобрений увеличили объем поставок на внутренний рынок на 14,4% — до 9,5 млн тонн.

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«"ЕвроХим" прикладывает большие усилия для развития быстро растущего российского рынка удобрений. Для нашей компании агропромышленный комплекс России — очень значимый потребитель. Так, в 2019 году мы поставили российским сельхозпредприятиям свыше 2 млн тонн продукции предприятий компании, а в 2020 году планируем увеличить этот показатель более чем на 10%», — заключил Нечаев.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года «ЕвроХим» подписал соглашение о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Белореченский район ЕвроХим Министерство сельского хозяйства РФ Сельское хозяйство

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