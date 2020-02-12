Крымские власти заявили, что не забыли о ветеране-участнике Ялтинской конференции. Они просто ждут возможности, чтобы поздравить пенсионерку
Ветеран Великой Отечественной войны Галина Романько рассказала, что местные чиновники забыли о ней. Исполняющий обязанности мэра города Саки Александр Овдиенко 11 февраля прокомментировал ситуацию
Единственный оставшийся в живых ветеран из Крыма, который присутствовал на Ялтинской конференции 1945 года, Галина Романько пожаловалась, что власти не поздравили ее с памятной датой.
«Я осталась одна. Они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе день рождения — 7 октября», — поделилась ветеран.
Александр Овдиенко, 4 февраля занявший пост исполняющего обязанности мэра города Саки, прокомментировал слова Романько.
«В информационном поле Крыма раскручивается недостоверная информация о якобы забытом ветеране из города Саки Романько Галине Михайловне», — написал Овдиенко в своем фейсбуке.
Он предостерег от спекуляции на ветеранах и теме войны, и уверил, что городские власти высоко ценят заслуги каждого. По словам Овдиенко, чиновники ждут возможности, чтобы навестить Галину Романько и пообщаться с ней, а свой визит они согласовали с дочерьми ветерана.
И.о. мэра Сак подчеркнул, что, несмотря на то, что Ялтинская конференция закончилась 11 февраля, один из ее участников, Уинстон Черчилль, вылетел из города 14 февраля. Этот факт не помешал представителям администрации города провести мероприятия в честь 75-летия Ялтинской конференции 7 февраля.
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