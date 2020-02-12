Крымские власти заявили, что не забыли о ветеране-участнике Ялтинской конференции. Они просто ждут возможности, чтобы поздравить пенсионерку

Единственный оставшийся в живых ветеран из Крыма, который присутствовал на Ялтинской конференции 1945 года, Галина Романько пожаловалась, что власти не поздравили ее с памятной датой.

«Я осталась одна. Они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе день рождения — 7 октября», — поделилась ветеран.