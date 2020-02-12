На Кубани мужчина зарубил семейную пару топором за отказ купить у него мясо

В Усть-Лабинском районе в феврале поймали подозреваемого в убийстве, краже и поджоге, совершенных в 2014 году

По версии следствия, поздно вечером 24 февраля 2014 года 25-летний житель Усть-Лабинского района приехал в дом на улице Пушкина в селе Суворовском, где жили супруги. Женщина впустила его во двор и вернулась в дом. Парень пообщался с хозяином дома и предложил ему купить мясо. Мужчина отказался, из-за чего началась ссора и драка. Чтобы помочь супругу, женщина взяла топор и вышла с ним во двор. Злоумышленник выхватил топор из ее рук и один раз ударил мужчину по голове, от чего тот упал. После этого нападавший один раз ударил женщину. Увидев, что пострадавшие пытаются подняться, молодой человек снова начал бить их топором по голове. В результате супруги скончались на месте.

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После убийства мужчина занес тела погибших в дом, снял с них ювелирные украшения и поджег здание, чтобы скрыть преступление. Убийство не было раскрыто в течение четырех лет. Однако в ноябре 2018-го парня поместили в спецприемник за административное правонарушение. Там он напал на инспектора группы режима отдела полиции и ударил его кулаком по голове. В результате у полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Позже следствие установило причастность парня к убийству с помощью допросов свидетелей, экспертиз и других следственных действий. Злоумышленника обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении полицейского). Материалы дела направили в суд, сообщили 12 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.