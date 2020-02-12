В Калининграде нашли камеры в кабинете гинеколога, проводится проверка

Вся Россия

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Вечером 11 февраля стало известно о том, что в женской консультации Калининграда, в кабинете гинеколога, установили камеры

Об этом рассказала местная жительница. Еще осенью она пришла в женскую консультацию роддома №4 на УЗИ органов малого таза. Она разделась и в этот момент обнаружила в кабинете камеру, направленную на кушетку для пациентов.

Девушка проконсультировалась с юристами, которые сказали, что это незаконно, и 11 октября написала в Минздрав. По ее словам, в ведомстве ответили, что нарушений нет, так как консультация — это общественное место.

Затем девушка направила обращение в региональную прокуратуру, которое перенаправило его в медицинское учреждение. На днях, пишет «360», из него пришел ответ о том, что в женской консультации не нарушают права пациентов.

В результате Следственный комитет России организовал доследственную проверку.

Здравоохранение Медицина Министерство здравоохранения РФ

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