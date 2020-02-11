Житель Кубани получил 20 лет тюрьмы за убийство продавца автомобиля
Суд в Краснодаре в феврале вынес приговор по делу об убийстве мужчины, который продавал автомобиль на авторынке в Кропоткине
Обвиняемым сразу по нескольким статьям проходил житель Гулькевичского района Евгений Борзов. По данным следствия, 19 января 2019 года он приехал на кропоткинский авторынок, где встретил 26-летнего продавца автомобиля Hyundai Solaris. Борзов решил похитить автомобиль, а продавца убить. Из дома своего отца он взял охотничьи патроны, которыми зарядил свое ружье, и на следующий день снова пришел на авторынок и предложил продавцу проехать в район карьеров Гулькевичского района, чтобы проверить работоспособность машины.
Когда они приехали к карьерам, Борзов предложил подождать его брата, который якобы должен был привезти деньги. Мужчины вышли из автомобиля, и Борзов выстрелил в голову продавца. Ружье он выбросил, а тело погрузил в багажник и закопал в карьере. Мобильный телефон потерпевшего он выкинул в реку.
Об исчезновении мужчины в правоохранительные органы сообщила его супруга. После расследования Борзова задержали. На него завели уголовное дело об убийстве, разбойном нападении, хищении боеприпасов и уничтожении имущества (п. «з» ч. 2 ст. 105; п. «в» ч. 4 ст. 162; ч. 1 ст. 167; ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Суд приговорил Борзова к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и 10 месяцев, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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