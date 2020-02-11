В Сочи прогнозируют мокрый снег и ветер
В Сочи 11-12 февраля ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра
С вечера 11 февраля и 12 февраля в городе прогнозируют усиление ветра, местами до 25 м/с. Утром и днем 12 февраля ожидается гололед, дождь, в предгорной зоне и в горах — снег. Местами возможны сильные осадки.
Ожидается ухудшение видимости, в горах выше 1 тыс. метров — слабая лавинная опасность. Все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными, не выезжать на дороги без необходимости, а также надеть зимнюю резину на транспорт. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по телефону 112.
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