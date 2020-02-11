На Кубани объявили экстренное предупреждение по ветру до 28 м/с

По данным метеорологов, местами в крае, включая Черноморское побережье и Краснодар, с 20:00 до 22:00 11 февраля ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с. В период с 00:00 до 3:00 и до вечера 12 февраля усиление продолжится — порывы могут быть до 23-28 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что во второй половине недели в крае потеплеет до 11 °С, но местами будут дожди и снег. В Краснодаре , по данным краевого гидрометцентра, ночью и утром 12 февраля может быть мокрый снег и дождь, а днем — дождь; ветер южных направлений, с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем 4-6 °С.

Людям при усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Под особый контроль советуют взять детей, не оставлять их без присмотра.

Прятаться от сильного ветра около стен домов не стоит, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Прятаться рекомендуют в подземных переходах или подъездах. Автомобилистам при сильных порывах также рекомендуют покинуть транспорт (это касается и пользователей общественного транспорта) и спрятаться.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 010 или 8(861)268-64-40.