В Адыгее долг предприятий ЖКХ за газ вырос до 317 млн рублей

Адыгея

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Долг теплоснабжающих организаций Адыгеи перед компанией «Газпром межрегионгаз Майкоп» с начала 2020 года вырос на 7 млн рублей и составил 317 млн рублей

Основная часть долгов приходится на предприятия «Комсервис» в Адыгейске, «Теплоэнерго-1» и «Тахтамукайрайводоканал» в Тахтамукайском районе, «Коммунсервис» в Майкопском районе, «Хатукайское» в Красногвардейском районе и «Жилкомсервис» в Шовгеновский районе.

«Задержки по оплате за газ коммунальщиками Тахтамукайского района в первую очередь связаны с задолженностью районного бюджета за поставленную тепловую энергию. В Адыгейске после череды банкротств создано новое предприятие, и с начала февраля поставка газа осуществляется новому потребителю», — прокомментировал порталу Юга.ру 11 февраля начальник отдела договоров «Газпром межрегионгаз Майкоп» Айтеч Цеев.

Он добавил, что в Красногвардейском районе все еще не определена судьба теплоснабжающей организации в ауле Хатукай. Кроме того, нет решения по задолженности «Хатукайского» на сумму 18,2 млн рублей. Цеев отметил, что ситуация на предприятиях ЖКХ в Майкопском и Шовгеновском районах также «близка к критической».

В компании добавили, что в случае, если предприятия проигнорируют законные требования поставщика газа, в конце отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Майкоп» приступит к ограничению поставок. В случае дальнейшей неоплаты должники будут полностью отключены от газоснабжения.

Напомним, в конце января стало известно о том, что почти 2 тыс. жителей республики могут остаться без газа до конца зимы из-за долгов.

Газ Газпром Долги ЖКХ Майкоп

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