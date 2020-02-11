В библиотеках юга России устроили видеоконференции для участников проекта «IQ выше среднего»

Инициатором проекта стала Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы, «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером. Первая лекция собрала около 200 слушателей из восьми городов Южного федерального округа. Трансляция мероприятия велась из студии Краснодарского филиала компании.

Участниками видеоконференции стали студенты региональных вузов и сотрудники районных, краевых и областных библиотек. Спикером выступил победитель Всероссийского конкурса «Спутник моей школы», преподаватель кафедры физики Кубанского государственного технологического университета Кирилл Пузановский. Его лекция, посвященная инверсии магнитного поля Земли, объяснила уникальное явление в природе, развенчала связанные с ним мифы и обозначила реальные прогнозы изменений на планете.

Проект «IQ выше среднего» стартовал весной 2018 года и охватил Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Тимашевск и Тихорецк. К числу онлайн-слушателей добавились читатели и представители библиотек из Астрахани и Волгограда. Ожидается, что вскоре к проекту присоединятся библиотеки и из других южных регионов. В течение года организаторы проведут цикл научно-популярных лекций с учеными и деятелями культуры.

«С каждым годом благодаря нашему партнерству число слушателей проекта увеличивается. Совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой мы реализовали немало проектов: ежегодный библиотечный форум "Через библиотеки — к будущему", Международный евразийский библиотечный интернет-форум, видеоконференция по творчеству Жюля Верна между библиотеками Краснодара и Майкопа и другие. Во всех этих мероприятиях немаловажную роль играла возможность онлайн-общения участников», — отметил замдиректора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Дмитрий Сопинский.

В пресс-службе «Ростелекома» 11 февраля рассказали о преимуществах формата видеоконференции. Он может применяться для реализации образовательных проектов и решения бизнес-задач.

«Высокое качество звука и изображения, возможность обмениваться текстовыми или мультимедийными файлами, экономия затрат на командировки — эти и другие преимущества делают видеоконференцию полноценным аналогом прямой деловой встречи. А еще с помощью этой услуги можно организовать обучение сотрудников и партнеров в виртуальной аудитории, где все участники могут видеть спикера и друг друга», — отметили в «Ростелекоме».

Узнать подробную информацию о сервисе «Видеоконференция» и других цифровых решениях для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» в соответствующем разделе и по телефону 8-800-200-3000.