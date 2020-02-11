В Адыгее бывшую начальницу почты осудили за хищение 800 тыс. рублей
Шовгеновский районный суд в феврале вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи
С мая по июль 2019 года начальник отделения почтовой связи присвоила более 800 тыс. рублей, которые принадлежали управлению Федеральной почтовой связи Республики Адыгея, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщину обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также лишили права заниматься организационной и административно-хозяйственной деятельностью в госучреждениях.
Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и обязал осужденную возвратить причиненный преступлением ущерб.
Напомним, в конце января на Кубани завершили расследование дела о хищении 2 млрд рублей руководством двух банков.
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