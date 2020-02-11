В Адыгее бывшую начальницу почты осудили за хищение 800 тыс. рублей

С мая по июль 2019 года начальник отделения почтовой связи присвоила более 800 тыс. рублей, которые принадлежали управлению Федеральной почтовой связи Республики Адыгея, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщину обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также лишили права заниматься организационной и административно-хозяйственной деятельностью в госучреждениях.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны и обязал осужденную возвратить причиненный преступлением ущерб.