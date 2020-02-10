«Коронавирус здесь, быстрее выходите!». В Москве пранкера арестовали за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Полиция Москвы задержала соучастников пранка, которые инсценировали в метро приступ из-за коронавируса. Одного из них арестовали

Это произошло 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» к станции метро «Улица 1905 года». Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно упал и начал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша прокричал: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов люди в панике выбежали из вагона. Ролик о произошедшем выложили в сеть.

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Автором пранка оказался Каромат Джаборов. После звонка правоохранителей он добровольно пришел в отделение, рассказал его адвокат Алексей Попов телеканалу «360»

По словам адвоката, в шутке его подзащитного был глубокий смысл.

«Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», — пояснил Попов.

10 февраля Черемушкинский райсуд Москвы арестовал Джаборова на срок до 8 марта. В своем инстаграме Джаборов написал, что «никого не трогал и свою вину не признает».

Также задержали двух соучастников Джаборова. В их домах прошли обыски, молодым людям избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Интерфакс».

Здравоохранение Интернет

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани к свидетелю по делу о пытках в полиции пришли с обысками из-за «белого вещества» в мусоре. И забрали батареи
В аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой при погрузке багажа. Замотали ее скотчем и отправили
Кондратьев анонсировал переход на раздельный сбор пластика на Кубани с 1 июля. Ранее власти говорили, что он стартует с начала года
«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» и продлил победную серию до восьми матчей
В Крыму директора лагеря, где отравились более 20 детей, наказали штрафом
В Адыгее открыли центр одаренных детей по модели «Сириуса»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале