«Коронавирус здесь, быстрее выходите!». В Москве пранкера арестовали за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Полиция Москвы задержала соучастников пранка, которые инсценировали в метро приступ из-за коронавируса. Одного из них арестовали

Это произошло 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» к станции метро «Улица 1905 года». Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно упал и начал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша прокричал: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов люди в панике выбежали из вагона. Ролик о произошедшем выложили в сеть.

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Автором пранка оказался Каромат Джаборов. После звонка правоохранителей он добровольно пришел в отделение, рассказал его адвокат Алексей Попов телеканалу «360».

По словам адвоката, в шутке его подзащитного был глубокий смысл.

«Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», — пояснил Попов.

10 февраля Черемушкинский райсуд Москвы арестовал Джаборова на срок до 8 марта. В своем инстаграме Джаборов написал, что «никого не трогал и свою вину не признает».

Также задержали двух соучастников Джаборова. В их домах прошли обыски, молодым людям избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает «Интерфакс».