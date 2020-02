«Коронавирус здесь, быстрее выходите!». В Москве пранкера арестовали за розыгрыш на тему коронавируса в метро

View this post on Instagram

Распространяйте это пост, пускай все знают об этом Друзья я на метро Калужская Профсоюзная 59 к 1 Адрес отделение за метрополитен До понедельника я тут буду Хотят меня посадить Не оставайтесь равнодушными По всем вопросам звонит адвокату +7 925 119-23-06