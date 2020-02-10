В Крыму директора лагеря, где отравились более 20 детей, наказали штрафом

Более 20 детей и вожатых госпитализировали из лагеря из-за вспышки кишечного заболевания в июне 2018 года. Проверка Роспотребнадзора выявила там многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления еды и мытья посуды. Также у некоторых работников выявили золотистый стафилококк.

Учреждение привлекли к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства (ст. 6.3 КоАП РФ) и приостановили его работу.