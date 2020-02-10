В Крыму директора лагеря, где отравились более 20 детей, наказали штрафом
Балаклавский районный суд Севастополя в феврале вынес приговор экс-директору детского оздоровительного центра «Ласпи», где произошла вспышка острой кишечной инфекции
Более 20 детей и вожатых госпитализировали из лагеря из-за вспышки кишечного заболевания в июне 2018 года. Проверка Роспотребнадзора выявила там многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления еды и мытья посуды. Также у некоторых работников выявили золотистый стафилококк.
Учреждение привлекли к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства (ст. 6.3 КоАП РФ) и приостановили его работу.
Экс-директор «Ласпи» обвинялась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Женщина не признала себя виновной.
«Вместе с тем исследование доказательств позволило суду сделать однозначный вывод о доказанности ее вины и назначить наказание с учетом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, в виде штрафа», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Экс-руководителю лагеря назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. При этом суд оставил без удовлетворения гражданские иски потерпевших, разъяснив им «право обратиться с исками к юридическому лицу».
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