NASA запустило ракету Atlas V для исследования Солнца
Ракета Atlas V с зондом Solar Orbiter отправилась к Солнцу 9 февраля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида
Solar Orbiter — совместная работа NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Этот проект оценивается в 1,5 млрд долларов, написал телеканал «360».
Зонд оснащен 10 приборами, шесть из которых будут обращены к Солнцу, а остальные — изучать среду вокруг самого аппарата. Ученые также установили на зонде теплозащитный щит, позволяющий аппарату приблизиться к Солнцу до 42 млн км. Кроме того, фотооборудование, установленное на зонде, будет передавать фотографии полярных областей звезды.
Планируется, что зонд в течение семи лет будет наблюдать за активностью Солнца и полярными областями звезды. Цель миссии — понять, как «Солнце создает и контролирует постоянно меняющуюся космическую среду в Солнечной системе».
На сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и на YouTube-канале организации можно было в прямом эфире наблюдать трансляцию запуска ракеты.
Как писали Юга.ру, в 2010 году астрономы из Университета Шеффилда изучили колебания, созданные магнитным полем в атмосфере Солнца, и записали их в виде мелодии.
А в 2017 году в преддверии Хэллоуина NASA опубликовало плейлист Spooky Sounds from Across the Solar System («Жуткие звуки со всей Солнечной системы»). Треки в плейлисте — преобразованное в звуковые сигналы радиоизлучение.
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