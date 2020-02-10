NASA запустило ракету Atlas V для исследования Солнца

Ракета Atlas V с зондом Solar Orbiter отправилась к Солнцу 9 февраля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Solar Orbiter — совместная работа NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Этот проект оценивается в 1,5 млрд долларов, написал телеканал «360» .

Зонд оснащен 10 приборами, шесть из которых будут обращены к Солнцу, а остальные — изучать среду вокруг самого аппарата. Ученые также установили на зонде теплозащитный щит, позволяющий аппарату приблизиться к Солнцу до 42 млн км. Кроме того, фотооборудование, установленное на зонде, будет передавать фотографии полярных областей звезды.

Планируется, что зонд в течение семи лет будет наблюдать за активностью Солнца и полярными областями звезды. Цель миссии — понять, как «Солнце создает и контролирует постоянно меняющуюся космическую среду в Солнечной системе».

На сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и на YouTube-канале организации можно было в прямом эфире наблюдать трансляцию запуска ракеты.

Как писали Юга.ру, в 2010 году астрономы из Университета Шеффилда изучили колебания, созданные магнитным полем в атмосфере Солнца, и записали их в виде мелодии.

А в 2017 году в преддверии Хэллоуина NASA опубликовало плейлист Spooky Sounds from Across the Solar System («Жуткие звуки со всей Солнечной системы»). Треки в плейлисте — преобразованное в звуковые сигналы радиоизлучение.