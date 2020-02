NASA запустило ракету Atlas V для исследования Солнца

Как писали Юга.ру, в 2010 году астрономы из Университета Шеффилда изучили колебания, созданные магнитным полем в атмосфере Солнца, и записали их в виде мелодии.

А в 2017 году в преддверии Хэллоуина NASA опубликовало плейлист Spooky Sounds from Across the Solar System («Жуткие звуки со всей Солнечной системы»). Треки в плейлисте — преобразованное в звуковые сигналы радиоизлучение.