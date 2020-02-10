В аэропорту Краснодара двое полицейских получили взятку за незаконный товар. Суд наказал их штрафом

В Cледственном комитете 10 февраля рассказали о том, что в Краснодаре осудили двух полицейских за получение взятки

Следствие установило, что знакомый двух сотрудников транспортной полиции решил привезти из Армении немаркированные табачные изделия. Чтобы ввезти коробки с товаром без ограничений, с января по июль 2018 года он лично передал более 480 тыс. рублей полицейским, которые работали в Международном аэропорту Краснодар.

На двух сотрудников полиции завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Краснодарский краевой суд признал мужчин виновными, им назначили наказание в виде штрафа в 2 млн рублей каждому, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

В конце 2015 года Юга.ру писали о том, что в Краснодаре осудили четырех сотрудников таможни аэропорта, в том числе начальника таможенного поста аэропорта и главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста аэропорта. Их признали виновными в получении взяток за незаконный провоз товара.

Как сообщали 7 февраля Юга.ру, замначальника ОМВД Тимашевского района арестовали по делу о крупной взятке.