Чечня, Дагестан и Ингушетия попали в список регионов РФ с самым низким уровнем IT-преступности

Дагестан, Ингушетия, Чечня, Вся Россия

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10 февраля в СМИ опубликовали данные Министерства внутренних дел РФ за 2019 год о преступлениях в российских регионах, совершенных с применением информационных технологий (IT)

В 2019 году в России на 68,5% выросло количество преступлений с использованием информационных технологий (294 тыс.). В том числе полицейские зарегистрировали 119,9 тыс. фактов мошенничества, 98,9 тыс. краж, 24,7 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Количество преступлений с использованием банковских карт выросло на 280% и составило 16,1 тыс. зарегистрированных случаев, сообщил RT со ссылкой на данные МВД.

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Регионом с самым высоким уровнем IT-преступности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе 28,6% преступлений в прошлом году были связаны с применением компьютеров, телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и интернет-ресурсов.

На втором месте в рейтинге оказался Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), а на третьем — Чувашия (26,8%).

Также полицейские выяснили, что меньше всего IT-преступлений совершается в Ингушетии (4,4%), Дагестане (3,5%) и Чечне (1,7%).

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Напомним, в 2018 году первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев сообщил, что Кубань заняла седьмое место среди регионов РФ по объему киберхищений.

Как писали Юга.ру, сотрудник «Лаборатории Касперского» в декабре прошлого года рассказал о самых популярных способах интернет-мошенничества, а другие эксперты объяснили, как происходит утечка персональных данных россиян. Кроме того, эксперты представили рейтинг самых популярных паролей россиян.

Гаджеты Компьютеры Министерство внутренних дел РФ Мошенничество Технологии

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