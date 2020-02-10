Чечня, Дагестан и Ингушетия попали в список регионов РФ с самым низким уровнем IT-преступности

10 февраля в СМИ опубликовали данные Министерства внутренних дел РФ за 2019 год о преступлениях в российских регионах, совершенных с применением информационных технологий (IT)

В 2019 году в России на 68,5% выросло количество преступлений с использованием информационных технологий (294 тыс.). В том числе полицейские зарегистрировали 119,9 тыс. фактов мошенничества, 98,9 тыс. краж, 24,7 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Количество преступлений с использованием банковских карт выросло на 280% и составило 16,1 тыс. зарегистрированных случаев, сообщил RT со ссылкой на данные МВД.

Регионом с самым высоким уровнем IT-преступности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе 28,6% преступлений в прошлом году были связаны с применением компьютеров, телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и интернет-ресурсов.

На втором месте в рейтинге оказался Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), а на третьем — Чувашия (26,8%).