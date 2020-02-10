В Краснодаре сожженную учеником раздевалку школы отремонтировали за 1,2 млн рублей

Власти Краснодара рассказали, что потратили на ремонт раздевалки в школе № 49 деньги из внутренних резервов

29 января в краснодарской школе № 49 на улице Стасова произошел пожар в раздевалке. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, однако позже выяснилось, что это был поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил десятилетний ученик четвертого класса. Он нашел зажигалку и случайно зажег куртку.