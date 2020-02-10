В Краснодаре сожженную учеником раздевалку школы отремонтировали за 1,2 млн рублей
Власти Краснодара рассказали, что потратили на ремонт раздевалки в школе № 49 деньги из внутренних резервов
29 января в краснодарской школе № 49 на улице Стасова произошел пожар в раздевалке. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, однако позже выяснилось, что это был поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил десятилетний ученик четвертого класса. Он нашел зажигалку и случайно зажег куртку.
В начале февраля власти отчитались, что огонь повредил 86 курток, 11 комплектов спортивной формы и девять пар обуви. Родителям выплатили 470 тыс. рублей компенсации.
На аппаратном совещании в администрации Краснодара 10 февраля глава города Евгений Первышов поинтересовался ходом ремонта в сгоревшей раздевалке. Директор департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что на это потратили 1,2 млн рублей из внутренних резервов. В учебном учреждении установили новые окна, двери, а также завершают побелку. Школа работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
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