В Белореченске на заводе «ЕвроХим-БМУ» определили победителей конкурса «Культура производства»

Партнерский Краснодарский край

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На белореченском предприятии «ЕвроХим-БМУ» выбрали лучшее структурное подразделение 2019 года

По итогам 2019 года лучшим стал энергетический цех. Второе место занял централизованный отдел технического контроля — испытательный центр, бронзовым призером оказался сернокислотный цех.

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Конкурс на белореченском производстве минеральных удобрений провели в третий раз. В течение года экспертная комиссия оценивала состояние производственной территории и объектов, расположенных на ней, содержание оборудования и коммуникаций, чистоту рабочих мест и бытовых помещений, качество и своевременность подготовки необходимой документации, соблюдение санитарных норм, выполнение правил промышленной гигиены и безопасности.

Коллективы цехов победителей получили за первое место 140 тыс. рублей, за второе-третье — по 80 тыс. рублей. Эти деньги они смогут потратить на культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также на приобретение в подразделения мебели или бытовой техники, сообщили 10 февраля в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».

Белореченский район Деньги ЕвроХим Конкурсы Награды

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