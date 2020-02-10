В Белореченске на заводе «ЕвроХим-БМУ» определили победителей конкурса «Культура производства»

Конкурс на белореченском производстве минеральных удобрений провели в третий раз. В течение года экспертная комиссия оценивала состояние производственной территории и объектов, расположенных на ней, содержание оборудования и коммуникаций, чистоту рабочих мест и бытовых помещений, качество и своевременность подготовки необходимой документации, соблюдение санитарных норм, выполнение правил промышленной гигиены и безопасности.

Коллективы цехов победителей получили за первое место 140 тыс. рублей, за второе-третье — по 80 тыс. рублей. Эти деньги они смогут потратить на культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также на приобретение в подразделения мебели или бытовой техники, сообщили 10 февраля в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».