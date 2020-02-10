При столкновении катеров в Таиланде погибли два ребенка из России. Еще 20 человек пострадали
Утром 10 февраля у берегов Пхукета произошло столкновение двух скоростных катеров
В 4:15 по московскому времени у берегов Пхукета один из катеров ехал встречать гостей и на полной скорости врезался в другой катер с российскими туристами на борту. В лодке было 39 отдыхающих, сообщил телеканал «360».
В результате столкновения пострадал 21 россиянин и 3 гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу Пхукета.
«Больница, в которую доставили пострадавших при столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей 6 и 12 лет», — сообщил корреспонденту РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Агентство уточнило, что, судя по фотографиям, которые отправили спасатели, один из катеров принадлежит фирме, занимающейся перевозкой туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
В настоящее время сотрудники дипмиссии объезжают пострадавших и уточняют информацию об их состоянии, добавил RT.
Two dead in Phuket speedboat collision https://t.co/8HeCW6DMDJ #ThailandNews pic.twitter.com/6Z1kW9wj5Y— Thaivisa (@georgebkk) February 10, 2020
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