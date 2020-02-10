В Краснодаре пройдет акция по сбору крови для детей, больных раком

Акция состоится 13 февраля. Мобильный комплекс заготовки крови будет работать в краснодарском аэропорту на улице Евдокии Бершанской, 355.



Сдать кровь там можно с 8:00. После мероприятия ее направят в отделение гематологии детской краевой больницы.

Всего в 2020 году на здравоохранение в крае направят 106,5 млрд рублей, сказали 9 февраля в пресс-службе краевой администрации. Из них на борьбу с онкологоческими заболеваниями планируют использовать 2 млрд рублей.

Напомним, в начале февраля в Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть раком.