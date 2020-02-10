Впервые в истории «Оскар» за лучший и лучший фильм на иностранном языке получила одна лента

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В Лос-Анджелесе 10 февраля состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар»

Награду за лучший фильм получила южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо, который также забрал статуэтку как лучший режиссер. За звание боролись «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917» и «Однажды в... Голливуде».

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«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер («Джуди»), за лучшую мужскую роль — Хоакин Феникс («Джокер»). Лучшим фильмом на иностранном языке также стали «Паразиты», пишет RT.

Список победителей премии «Оскар»:
  • Лучший фильм — «Паразиты»
  • Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
  • Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
  • Лучший режиссер — Пон Джун-Хо («Паразиты»)
  • Лучшая песня — (I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)
  • Лучший саундтрек — «Джокер»
  • Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»)
  • Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
  • Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
  • Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
  • Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»
  • Лучший грим и прически — «Скандал»
  • Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
  • Лучший художник-постановщик — «Однажды в... Голливуде»
  • Лучшая операторская работа — «1917»
  • Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»
  • Лучшее сведение звука — «1917»
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»

Таким образом, фильм «Паразиты» забрал четыре статуэтки, еще три получила военная драма «1917». По две премии досталось «Джокеру», «Однажды в... Голливуде» и «Ford против Ferrari». Приз за лучшую песню вручили Элтону Джону, исполнившему композицию (I'm Gonna) Love Me Again к фильму «Рокетмэн».

Кино Награды

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