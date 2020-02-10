Впервые в истории «Оскар» за лучший и лучший фильм на иностранном языке получила одна лента
В Лос-Анджелесе 10 февраля состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар»
Награду за лучший фильм получила южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо, который также забрал статуэтку как лучший режиссер. За звание боролись «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917» и «Однажды в... Голливуде».
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«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер («Джуди»), за лучшую мужскую роль — Хоакин Феникс («Джокер»). Лучшим фильмом на иностранном языке также стали «Паразиты», пишет RT.
- Лучший фильм — «Паразиты»
- Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
- Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
- Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
- Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
- Лучший режиссер — Пон Джун-Хо («Паразиты»)
- Лучшая песня — (I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)
- Лучший саундтрек — «Джокер»
- Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»)
- Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
- Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
- Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
- Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»
- Лучший грим и прически — «Скандал»
- Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
- Лучший художник-постановщик — «Однажды в... Голливуде»
- Лучшая операторская работа — «1917»
- Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»
- Лучшее сведение звука — «1917»
- Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
- Лучшие визуальные эффекты — «1917»
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»
Таким образом, фильм «Паразиты» забрал четыре статуэтки, еще три получила военная драма «1917». По две премии досталось «Джокеру», «Однажды в... Голливуде» и «Ford против Ferrari». Приз за лучшую песню вручили Элтону Джону, исполнившему композицию (I'm Gonna) Love Me Again к фильму «Рокетмэн».
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