Впервые в истории «Оскар» за лучший и лучший фильм на иностранном языке получила одна лента

Таким образом, фильм «Паразиты» забрал четыре статуэтки, еще три получила военная драма «1917». По две премии досталось «Джокеру», «Однажды в... Голливуде» и «Ford против Ferrari». Приз за лучшую песню вручили Элтону Джону, исполнившему композицию (I'm Gonna) Love Me Again к фильму «Рокетмэн».

Награду за лучший фильм получила южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо, который также забрал статуэтку как лучший режиссер. За звание боролись «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917» и «Однажды в... Голливуде».

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