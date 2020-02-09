Пенсионер из Горячего Ключа сделал самую маленькую свистульку в мире. И показал, как она пищит
Житель Горячего Ключа Александр Туманов в феврале установил мировой рекорд за самый маленький глиняный свисток
69-летний преподаватель лепки и скульптуры из детской школ искусств Горячего Ключа Александр Туманов изготовил глиняный свисток весом 0,3 грамма, длиной 8,1 мм, высотой 6,3 мм, шириной 4,5 мм. Отмечается, что при этом свисток работает. По словам автора, свистульска скорее издает писк.
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Свистулька выполнена в виде птички, для ее изготовления использовалась красная гончарная гжельская глина, которая обладает высокой пластичностью. Кроме того, для ее производства мастер изготовил специальные инструменты. При этом он не использовал увеличительную оптику.
Мировой рекорд зарегистрировало Международное агентство регистрации рекордов Interrecord. Сертификат, накануне опубликованный в инстаграме администрации Горячего Ключа, датирован 7 февраля.
В пресс-службе администрации Горячего Ключа рассказали, что Туманов увлекается лепкой авторской игрушки из глины на протяжении почти 20 лет, отдает предпочтение разным свистулькам. Мастер обучил лепке свыше тысячи школьников. Александр Туманов выставляет свои авторские игрушки на разных мероприятиях. Лауреат международных, всероссийских, межрегиональных и краевых фестивалей, выставок и конкурсов.
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Мировой рекорд за самый маленький глиняный свисток установил житель Горячего Ключа Александр Туманов. 8,1 мм в длину, 6,3 мм в высоту, 4,5 мм в ширину и всего 0,3 грамма – при этом он является действующим. Его изготовил преподаватель лепки и скульптуры из Детской школ искусств Горячего Ключа Александр Туманов. Лепкой авторской игрушки из глины Александр Васильевич увлекается уже на протяжении почти двух десятилетий. Мастерству лепки обучил свыше тысячи школьников. В своей работе предпочтение отдает разнообразным свистулькам. С авторскими игрушками участвует в различных мероприятиях. Является лауреатом многочисленных Международных, Всероссийских, межрегиональных и краевых фестивалей, выставок и конкурсов. Для того, чтобы слепить такую маленькую свистульку, Александр Туманов изготовил специальные инструменты. Свистулька выполнена в виде птички из красной гончарной гжельской глины, которая обладает высокой пластичностью и прекрасными технологическими свойствами. Отметим, самую маленькую свистульку мастер изготовил без использования увеличительной оптики. #гкновости #горячийключ #мировойрекорд #книгарекордов
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