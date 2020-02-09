Пенсионер из Горячего Ключа сделал самую маленькую свистульку в мире. И показал, как она пищит

69-летний преподаватель лепки и скульптуры из детской школ искусств Горячего Ключа Александр Туманов изготовил глиняный свисток весом 0,3 грамма, длиной 8,1 мм, высотой 6,3 мм, шириной 4,5 мм. Отмечается, что при этом свисток работает. По словам автора, свистульска скорее издает писк.

Свистулька выполнена в виде птички, для ее изготовления использовалась красная гончарная гжельская глина, которая обладает высокой пластичностью. Кроме того, для ее производства мастер изготовил специальные инструменты. При этом он не использовал увеличительную оптику.

Мировой рекорд зарегистрировало Международное агентство регистрации рекордов Interrecord. Сертификат, накануне опубликованный в инстаграме администрации Горячего Ключа, датирован 7 февраля.

В пресс-службе администрации Горячего Ключа рассказали, что Туманов увлекается лепкой авторской игрушки из глины на протяжении почти 20 лет, отдает предпочтение разным свистулькам. Мастер обучил лепке свыше тысячи школьников. Александр Туманов выставляет свои авторские игрушки на разных мероприятиях. Лауреат международных, всероссийских, межрегиональных и краевых фестивалей, выставок и конкурсов.