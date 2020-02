Пенсионер из Горячего Ключа сделал самую маленькую свистульку в мире. И показал, как она пищит

View this post on Instagram

Мировой рекорд за самый маленький глиняный свисток установил житель Горячего Ключа Александр Туманов. 8,1 мм в длину, 6,3 мм в высоту, 4,5 мм в ширину и всего 0,3 грамма – при этом он является действующим. Его изготовил преподаватель лепки и скульптуры из Детской школ искусств Горячего Ключа Александр Туманов. Лепкой авторской игрушки из глины Александр Васильевич увлекается уже на протяжении почти двух десятилетий. Мастерству лепки обучил свыше тысячи школьников. В своей работе предпочтение отдает разнообразным свистулькам. С авторскими игрушками участвует в различных мероприятиях. Является лауреатом многочисленных Международных, Всероссийских, межрегиональных и краевых фестивалей, выставок и конкурсов. Для того, чтобы слепить такую маленькую свистульку, Александр Туманов изготовил специальные инструменты. Свистулька выполнена в виде птички из красной гончарной гжельской глины, которая обладает высокой пластичностью и прекрасными технологическими свойствами. Отметим, самую маленькую свистульку мастер изготовил без использования увеличительной оптики. #гкновости #горячийключ #мировойрекорд #книгарекордов