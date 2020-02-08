В Краснодаре продолжают расчищать ливневки

Краснодарский край

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В Краснодаре к 8 февраля расчистили более 58 км сетей ливневой канализации

Всего от грязи расчистили 2 тыс. 545 дождевых колодцев по 345 адресам. С 31 января по 7 февраля сети и колодцы почистили более чем по 25 адресам.

Список адресов:
  • улица Адыгейская Набережная;
  • переулок Стеклотарный (от Адыгейской Набережной до Ставропольской);
  • переулок Дальний (улица Тургенева, 140/1);
  • улица Скорняжная, 16;
  • улица Длинная, 46 (от переулка Сквозного до улицы Чкалова);
  • улица Базовская, 89 (от Длинной до Пашковской);
  • от улицы Степной до переулка Петровский;
  • улица Садовая, 72, 73 (от Головатого до Кузнечной);
  • улица Яснополянская (от Домбайской до Восточно-Кругликовской, 79);
  • от улицы Майкопской до Керченской;
  • улица Евгении Жигуленко, 11/1;
  • улица Базовская, 89 (от Длинной до Пашковской);
  • улица Зиповская, 3;
  • от улицы Буденного до Красноармейской, 112;
  • улица Димитрова, 34;
  • улица Ставропольская, 98–100;
  • улица Бургасская, 25;
  • улица Красных Партизан, 75–103 и 140/1–144;
  • поселок Прогресс, 29, 30, 31;
  • улица Уральская, 148 и 160;
  • улица Ленина, 37;
  • от улицы Янковского, 140 до Кузнечной, 53;
  • улица Симферопольская, 40.

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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне 2019 года. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов. К 15 декабря прошлого года от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев.

В течение полутора-двух лет в Краснодаре собираются привести в порядок всю сеть ливневой канализации, расчистив около 80 км ливневки.

ЖКХ Краснодар

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