В Краснодаре продолжают расчищать ливневки
В Краснодаре к 8 февраля расчистили более 58 км сетей ливневой канализации
Всего от грязи расчистили 2 тыс. 545 дождевых колодцев по 345 адресам. С 31 января по 7 февраля сети и колодцы почистили более чем по 25 адресам.
- улица Адыгейская Набережная;
- переулок Стеклотарный (от Адыгейской Набережной до Ставропольской);
- переулок Дальний (улица Тургенева, 140/1);
- улица Скорняжная, 16;
- улица Длинная, 46 (от переулка Сквозного до улицы Чкалова);
- улица Базовская, 89 (от Длинной до Пашковской);
- от улицы Степной до переулка Петровский;
- улица Садовая, 72, 73 (от Головатого до Кузнечной);
- улица Яснополянская (от Домбайской до Восточно-Кругликовской, 79);
- от улицы Майкопской до Керченской;
- улица Евгении Жигуленко, 11/1;
- улица Базовская, 89 (от Длинной до Пашковской);
- улица Зиповская, 3;
- от улицы Буденного до Красноармейской, 112;
- улица Димитрова, 34;
- улица Ставропольская, 98–100;
- улица Бургасская, 25;
- улица Красных Партизан, 75–103 и 140/1–144;
- поселок Прогресс, 29, 30, 31;
- улица Уральская, 148 и 160;
- улица Ленина, 37;
- от улицы Янковского, 140 до Кузнечной, 53;
- улица Симферопольская, 40.
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Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне 2019 года. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов. К 15 декабря прошлого года от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев.
В течение полутора-двух лет в Краснодаре собираются привести в порядок всю сеть ливневой канализации, расчистив около 80 км ливневки.
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