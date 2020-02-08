В Краснодаре продолжают расчищать ливневки

В Краснодаре к 8 февраля расчистили более 58 км сетей ливневой канализации

Всего от грязи расчистили 2 тыс. 545 дождевых колодцев по 345 адресам. С 31 января по 7 февраля сети и колодцы почистили более чем по 25 адресам.

Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне 2019 года. В составе — шесть единиц спецтехники и четыре бригады специалистов. К 15 декабря прошлого года от ила и грязи расчистили 1 тыс. 840 дождевых колодцев.

В течение полутора-двух лет в Краснодаре собираются привести в порядок всю сеть ливневой канализации, расчистив около 80 км ливневки.