На Ставрополье ищут свидетелей ДТП, где погибла женщина

В Невинномысске в феврале следователи ищут свидетелей ДТП, в котором машина насмерть сбила женщину

Авария случилась 30 октября прошлого года в период с 16:00 до 18:00. По данным следствия, автомобиль Mercedes-Benz E200 под управлением 32-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 58-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В результате аварии пешеход от полученных повреждений погибла. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие в феврале попросило всех свидетелей и очевидцев аварии позвонить по телефону: 8 (928) 639-98-83.