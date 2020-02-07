Крупный бизнес Краснодарского края встретился с губернатором на деловом завтраке
6 февраля состоялся деловой завтрак с бизнес-сообществом Краснодарского края в краевом центре по инициативе Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП)
Темой мероприятия стала роль регионального бизнеса в нацпроектах РФ. Помимо главы краевой администрации Вениамина Кондратьева во встрече участвовали председатель КРО РСПП, сопредседатель Координационного Совета отделений РСПП ЮФО Виктор Бударин, представители законодательной власти края и руководители ведущих предприятий разных отраслей экономики Кубани.
«Успех национальных проектов заключается в правильном взаимодействии и расстановке всех участников. Власть не сможет реализовать нацпроекты без бизнеса, а бизнес не сможет эффективно участвовать в них без четких правил со стороны власти. Пять лет назад край был в сложном финансовом положении, сейчас ситуация стабилизируется. Когда банки анализируют состояние заемщиков, они видят больше стабильно работающих предприятий», — отметил Виктор Бударин.
Губернатор Кубани отметил заслугу бизнеса в динамичном развитии экономики края. В прошлом году только промышленность обеспечила налоги на уровне 11 млрд рублей.
Читайте также:
«Бизнесу нужно развитие, а нам — прирост налогов. Мне важно не только сохранить сегодняшний темп, но и приумножить его. Только так мы сможем реализовать все обещания, данные жителям региона, ведь на 70% бюджет остается социально-ориентированным», — сказал губернатор. Он напомнил, что два года назад в регионе был создан фонд развития промышленности с капитализацией 500 млн рублей.
«Сегодня его объем вырос до 1,5 млрд рублей. Мы планируем в течение трех лет увеличить его до 5 млрд рублей. Это реальная экономика», — подчеркнул Кондратьев.
На встрече участники обсудили участие регионального бизнеса в госзакупках при реализации нацпроектов в строительстве и организацию субсидируемых авиаперелетов между столицей и курортами края. Кроме того, бизнесмены и чиновники отметили пользу подобных встреч в неформальной обстановке и решили продолжать их в дальнейшем.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.