Крупный бизнес Краснодарского края встретился с губернатором на деловом завтраке

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

6 февраля состоялся деловой завтрак с бизнес-сообществом Краснодарского края в краевом центре по инициативе Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП)

Темой мероприятия стала роль регионального бизнеса в нацпроектах РФ. Помимо главы краевой администрации Вениамина Кондратьева во встрече участвовали председатель КРО РСПП, сопредседатель Координационного Совета отделений РСПП ЮФО Виктор Бударин, представители законодательной власти края и руководители ведущих предприятий разных отраслей экономики Кубани.

«Успех национальных проектов заключается в правильном взаимодействии и расстановке всех участников. Власть не сможет реализовать нацпроекты без бизнеса, а бизнес не сможет эффективно участвовать в них без четких правил со стороны власти. Пять лет назад край был в сложном финансовом положении, сейчас ситуация стабилизируется. Когда банки анализируют состояние заемщиков, они видят больше стабильно работающих предприятий», — отметил Виктор Бударин.

Губернатор Кубани отметил заслугу бизнеса в динамичном развитии экономики края. В прошлом году только промышленность обеспечила налоги на уровне 11 млрд рублей.

Читайте также:

«Бизнесу нужно развитие, а нам — прирост налогов. Мне важно не только сохранить сегодняшний темп, но и приумножить его. Только так мы сможем реализовать все обещания, данные жителям региона, ведь на 70% бюджет остается социально-ориентированным», — сказал губернатор. Он напомнил, что два года назад в регионе был создан фонд развития промышленности с капитализацией 500 млн рублей.

«Сегодня его объем вырос до 1,5 млрд рублей. Мы планируем в течение трех лет увеличить его до 5 млрд рублей. Это реальная экономика», — подчеркнул Кондратьев.

На встрече участники обсудили участие регионального бизнеса в госзакупках при реализации нацпроектов в строительстве и организацию субсидируемых авиаперелетов между столицей и курортами края. Кроме того, бизнесмены и чиновники отметили пользу подобных встреч в неформальной обстановке и решили продолжать их в дальнейшем.

Бизнес-сообщество Вениамин Кондратьев Промышленность Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На стройплощадке в Краснодаре нашли артиллерийский снаряд
Полиция Краснодара вернула тираж альманаха moloko plus, в котором пытались найти экстремизм
Путин уволил начальника МЧС по Чечне. Ранее сообщалось, что он задержан за нелояльность Кадырову
В Сочи жильцов аварийного общежития пообещали расселить в 2020 году
В Краснодаре второй раз за полгода пропала 80-летняя женщина
Минздрав Кубани не нашел нарушений в больнице Анапы, где мальчик умер у лора. Отец погибшего считает, что это наглая ложь

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале