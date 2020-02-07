ВСК предложила скидки до 28% на страховые продукты к своему 28-летию

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Страховой Дом ВСК дарит всем новым клиентам — физлицам скидки до 28% на популярные виды добровольного страхования

Предложение актуально при покупке полиса в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период с 7 по 16 февраля 2020 года. Скидку 20% дает промокод «ВСК28лет». Акция распространяется на следующие продукты: каско, страхование путешествующих, страхование имущества физлиц (кроме продукта «Домашний помощник»), страхование критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ», ряд страховок от несчастных случаев и медицинское страхование «Телемедицина» и «Антиклещ».

По результатам теста в Telegram чат-боте ВСК можно получить промокод на скидку от 21 до 28% на страхование каско и страхование путешествующих.

Скидка не распространяется на случаи пролонгации договоров страхования. Подробные условия акции доступны здесь.

Топ-менеджер ВСК рассказал о цифровизации компании на XI Гайдаровском форуме:

11 февраля Страховому Дому ВСК исполняется 28 лет. Компания представлена во всех субъектах РФ. Сегодня в ВСК застраховали свое имущество, жизнь, здоровье, бизнес свыше 30 млн жителей РФ и 500 тыс. предприятий. Цифровизация — одна из стратегических задач компании. Уже сегодня в интернет-магазине и мобильном приложении можно не только приобрести все ключевые страховки, но и урегулировать страховой случай без посещения офиса. ВСК первой в РФ предложила своим клиентам полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Кроме того, на сайте и в мобильном приложении доступна запись к врачам по полису ДМС, круглосуточные онлайн-консультации по телемедицине и продление договоров.

Страхование

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