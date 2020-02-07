ВСК предложила скидки до 28% на страховые продукты к своему 28-летию

Страховой Дом ВСК дарит всем новым клиентам — физлицам скидки до 28% на популярные виды добровольного страхования

Предложение актуально при покупке полиса в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период с 7 по 16 февраля 2020 года. Скидку 20% дает промокод «ВСК28лет». Акция распространяется на следующие продукты: каско, страхование путешествующих, страхование имущества физлиц (кроме продукта «Домашний помощник»), страхование критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ», ряд страховок от несчастных случаев и медицинское страхование «Телемедицина» и «Антиклещ».

По результатам теста в Telegram чат-боте ВСК можно получить промокод на скидку от 21 до 28% на страхование каско и страхование путешествующих.

Скидка не распространяется на случаи пролонгации договоров страхования. Подробные условия акции доступны здесь.