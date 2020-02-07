В Ростове поймали мужчину, который за 20 лет изнасиловал шесть женщин и убил пятерых из них. Он пойдет под суд
В Ростове будут судить мужчину, который насиловал женщин на протяжении 20 лет. Пять из них он убил
По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина напал на 25-летнюю прохожую на территории ЖК «Суворовский» в Ростове. Злоумышленник накинул на девушку куртку и привел ее в бессознательное состояние. Затем он изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, мужчина задушил жертву и забрал ее вещи.
Чтобы установить и задержать преступника, следователи и сотрудники полиции стали анализировать аналогичные дела прошлых лет, сопоставляли экспертизы. В результате предполагаемый насильник был задержан.
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В ходе расследования было доказано, что ранее мужчина совершал подобные преступления. Два нападения он совершил в октябре и апреле 2000 года во время военной службы в Ростове. Тогда он убил двух женщин 27 и 32 лет. Самовольно покинув воинскую часть, злоумышленник накидывал на шею жертв ремень, после чего перетаскивал в безлюдное место, где насиловал их, а потом душил.
В ноябре 2001 года на хуторе Ленинаван Мясниковского района, а затем в июле 2003-го в Ростове мужчина аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2005 года в Ростове он напал на 29-летнюю девушку, однако не смог ее изнасиловать, так как она оказала сопротивление.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у подозреваемого нет психического расстройства, однако есть расстройство сексуального характера — садизм. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера), п. «а», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» (Убийство — 5 эпизодов), ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). При этом в ходе следствия было прекращено уголовное преследование по нескольким эпизодам из-за истечения срока давности.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд, сообщили 7 февраля в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
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