В Ростове будут судить мужчину, который насиловал женщин на протяжении 20 лет. Пять из них он убил

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина напал на 25-летнюю прохожую на территории ЖК «Суворовский» в Ростове. Злоумышленник накинул на девушку куртку и привел ее в бессознательное состояние. Затем он изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, мужчина задушил жертву и забрал ее вещи. Чтобы установить и задержать преступника, следователи и сотрудники полиции стали анализировать аналогичные дела прошлых лет, сопоставляли экспертизы. В результате предполагаемый насильник был задержан.

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В ходе расследования было доказано, что ранее мужчина совершал подобные преступления. Два нападения он совершил в октябре и апреле 2000 года во время военной службы в Ростове. Тогда он убил двух женщин 27 и 32 лет. Самовольно покинув воинскую часть, злоумышленник накидывал на шею жертв ремень, после чего перетаскивал в безлюдное место, где насиловал их, а потом душил. В ноябре 2001 года на хуторе Ленинаван Мясниковского района, а затем в июле 2003-го в Ростове мужчина аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину. В марте 2005 года в Ростове он напал на 29-летнюю девушку, однако не смог ее изнасиловать, так как она оказала сопротивление.