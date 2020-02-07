Недалеко от Грозного произошло землетрясение

Чечня

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В Чечне неподалеку от Грозного вечером 6 февраля зафиксировали подземные толчки

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 18:25 на глубине 5 км. Оно случилось на расстоянии около 22 км восточнее Грозного и в 4 км от села Мескер-Юрт, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным «Яндекс.Карт», подземные толчки произошли на территории Автуринского сельского поселения.

На сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике сообщений о землетрясении нет.

Напомним, вечером 18 декабря сейсмологи зафиксировали землетрясение в Адыгее. В конце ноября подземные толчки произошли в Черном море в 42 км от берега Анапы.

Грозный Землетрясения

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