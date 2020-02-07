Недалеко от Грозного произошло землетрясение

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 18:25 на глубине 5 км. Оно случилось на расстоянии около 22 км восточнее Грозного и в 4 км от села Мескер-Юрт, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным «Яндекс.Карт», подземные толчки произошли на территории Автуринского сельского поселения.

На сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике сообщений о землетрясении нет.