В больнице Минеральных Вод умерла школьница
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в реанимации Минераловодской ЦРБ скончалась 12-летняя девочка
Поводом для проверки следователей стал пост в соцсетях. Его автор рассказал, что школьница поступила в больницу с признаками пневмонии и 1 февраля скончалась в реанимации, сообщает RT.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Точную причину гибели ребенка утсановят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Также следователи намерены выяснить все обстоятельства оказания ей медицинской помощи.
Как писали Юга.ру, в декабре а Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у лора. В медучреждении во время внутренней проверки никаких нарушений не нашли.
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