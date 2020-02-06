В больнице Минеральных Вод умерла школьница

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в реанимации Минераловодской ЦРБ скончалась 12-летняя девочка

Поводом для проверки следователей стал пост в соцсетях. Его автор рассказал, что школьница поступила в больницу с признаками пневмонии и 1 февраля скончалась в реанимации, сообщает RT.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Точную причину гибели ребенка утсановят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Также следователи намерены выяснить все обстоятельства оказания ей медицинской помощи.

Как писали Юга.ру, в декабре а Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у лора. В медучреждении во время внутренней проверки никаких нарушений не нашли.