Путин поручил выделить дополнительные деньги на ремонт дорог Крыма

Крым, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 6 февраля поручил найти дополнительное финансирование реставрации дорог и ремонта многоэтажек в Крыму

По итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент дал поручение выделить из федерального бюджета дополнительные средства на капремонт мнгогоквартирных домов и реконструкцию дорог полуострова. Кроме того, деньги из казны направят на обновление железнодорожного парка Республики Крым и на благоустройство территорий общего пользования. Сколько именно потратят на эти цели, станет известно до конца марта.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, во время прошлого выступления перед Федеральным Собранием в феврале 2019 года президент Владимир Путин поставил задачу по развитию транспортной инфраструктуры юга страны, в том числе Крыма.

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