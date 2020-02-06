Путин поручил выделить дополнительные деньги на ремонт дорог Крыма
Президент России Владимир Путин 6 февраля поручил найти дополнительное финансирование реставрации дорог и ремонта многоэтажек в Крыму
По итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент дал поручение выделить из федерального бюджета дополнительные средства на капремонт мнгогоквартирных домов и реконструкцию дорог полуострова. Кроме того, деньги из казны направят на обновление железнодорожного парка Республики Крым и на благоустройство территорий общего пользования. Сколько именно потратят на эти цели, станет известно до конца марта.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Напомним, во время прошлого выступления перед Федеральным Собранием в феврале 2019 года президент Владимир Путин поставил задачу по развитию транспортной инфраструктуры юга страны, в том числе Крыма.
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