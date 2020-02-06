Билайн предложил новые тарифы «Близкие люди»

Новая линейка предлагает безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими людьми практически по всей стране. Она также позволяет управлять всем парком устройств клиентов, включая «умные» девайсы: единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн», отметили в пресс-службе оператора.

«Первые тарифы для семейного потребления Билайн запустил в 2016 году. И сегодня с нами уже более 4 млн клиентов семейных предложений. Наши тарифы — для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком-услугами, ТВ-сервисами, для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране», — рассказала исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн Ирина Лебедева.

Для жителей Краснодарского края «Близкие люди» включает пять новых тарифов с абонентской платой от 400 до 1,5 тыс. рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонплату.

Билайн обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди». В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудиосообщения, голосовые и видеозвонки в мессенджерах, а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше — безлимитный интернет.

Билайн также открывает для своих клиентов возможность подключить любимый мобильный номер любого оператора связи разных регионов России, звонки на который не расходуют основной пакет минут.

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера российских операторов мобильной связи. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» не будет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков.

Оператор подготовил сеть к повышенным нагрузкам на фоне роста потребления мобильного интернета. В Краснодарском крае с декабря 2018 по декабрь 2019 года сеть 4G Билайн увеличилась на 37%, а 4G-трафик вырос за год на 75%. В среднем житель региона ежемесячно потребляет 12,6 ГБ.