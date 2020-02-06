Власти Краснодара решили изъять землю под трехэтажкой, которую четыре года требовали снести

В поселке Российском на улице Альпийской, 7 построили трехэтажное здание площадью 470 кв. метров на участке 1 тыс. кв. метров. В 2016 году администрация Краснодара через суд добилась решения снести здание за счет собственника. Однако он до сих пор не выполнил демонтаж.

6 февраля власти Краснодара подали иск об изъятии земельного участка. После этого мэрия сможет снести дом и продать участок на публичных торгах для возмещения затрат.