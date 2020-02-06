Власти Краснодара решили изъять землю под трехэтажкой, которую четыре года требовали снести

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 6 февраля подала иск об изъятии участка под трехэтажным домом, признанным незаконным

В поселке Российском на улице Альпийской, 7 построили трехэтажное здание площадью 470 кв. метров на участке 1 тыс. кв. метров. В 2016 году администрация Краснодара через суд добилась решения снести здание за счет собственника. Однако он до сих пор не выполнил демонтаж.

6 февраля власти Краснодара подали иск об изъятии земельного участка. После этого мэрия сможет снести дом и продать участок на публичных торгах для возмещения затрат.

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Начальник управления муниципального контроля Краснодара Дмитрий Водолацкий рассказал, здание строили незаконно и с нарушениями технологии производства. Против собственника вступило в силу еще одно решение суда: начиная с 13 января с него будут взыскивать по 10 тыс. рублей в сутки вплоть до сноса самостроя, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в поселке Российском в мае 2019 года анчали сносить семиэтажный многоквартирный самострой на улице Ратной Славы. Этот дом также построили незаконно и с нарушениями технологии.

Краснодар Недвижимость Самострой Суд

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