На Кубани служебная овчарка Ганс помогла полиции раскрыть угон

Краснодарский край

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В краевой полиции 6 февраля рассказали о том, что в Курганинском районе служебная собака помогла раскрыть угон машины

Сотрудники полиции обнаружили на одной из улиц поселка Высокого пустую машину Nissan с ключами. На место приехали инспектор-кинолог и служебная собака по кличке Ганс. Немецкая овчарка взяла след и привела полицейских к одному из домов.

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Оказалось, что ранее жительница этого дома сообщила в полицию об угоне. Женщина рассказала, что накануне она приехала в гости к знакомой и припарковала машину около дома, а ключи оставила в салоне. Через некоторое время домой вернулся внук знакомой и сообщил, что автомобиль исчез.

Сотрудники полиции установили, что именно молодой человек угнал машину. Парень увидел, что в автомобиле лежат ключи от замка зажигания, и решил прокатиться. При повороте он не справился с управлением и влетел в яму на обочине, после  чего бросил машину и вернулся домой.

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На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также в отношении него составили административный протокол по ст. 18.8.1.1 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Максимальное наказание в этом случае — выдворение за пределы страны.

На период предварительного следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, в январе на Кубани женщина заявила в полицию об угоне, но в итоге дело завели против нее. 

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