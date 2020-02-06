На Кубани служебная овчарка Ганс помогла полиции раскрыть угон

В краевой полиции 6 февраля рассказали о том, что в Курганинском районе служебная собака помогла раскрыть угон машины

Сотрудники полиции обнаружили на одной из улиц поселка Высокого пустую машину Nissan с ключами. На место приехали инспектор-кинолог и служебная собака по кличке Ганс. Немецкая овчарка взяла след и привела полицейских к одному из домов.

Оказалось, что ранее жительница этого дома сообщила в полицию об угоне. Женщина рассказала, что накануне она приехала в гости к знакомой и припарковала машину около дома, а ключи оставила в салоне. Через некоторое время домой вернулся внук знакомой и сообщил, что автомобиль исчез.

Сотрудники полиции установили, что именно молодой человек угнал машину. Парень увидел, что в автомобиле лежат ключи от замка зажигания, и решил прокатиться. При повороте он не справился с управлением и влетел в яму на обочине, после чего бросил машину и вернулся домой.