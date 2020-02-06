На Кубани молодой водитель насмерть сбил мужчину, который шел по обочине

Краснодарский край

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В Белореченском районе вечером 5 февраля машина насмерть сбила пешехода

Авария случилась около 19:00 на трассе Мирный — Бжедуховская — Беляевский. По предварительным данным, 23-летний водитель машины Hyundai Solaris сбил 61-летнего мужчину, который шел вдоль дороги. На нем не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Сотрудники ГИБДД установили, что стаж вождения молодого человека, который был за рулем машины, — несколько месяцев. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 4 февраля в Краснодаре машина сбила двух 10-летних девочек, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу.

Белореченский район ДТП смерть

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