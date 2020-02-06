Житель Кубани и двое приезжих из Рязани погибли в лобовом ДТП в Крыму
Три человека погибли 6 февраля в ДТП в Бахчисарайском районе. Среди жертв житель Краснодарского края
Авария произошла в 8:30 на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь между Бахчисараем и селом Новеньким. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался в отбойник. После этого машину откинуло на грузовик MAN, который ехал со стороны Севастополя.
В результате аварии погиб водитель и два пассажира легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Крым. По данным издания «Крым.News», погибшими оказались житель Кубани, а также мужчина и женщина из Рязани.
Напомним, вечером 4 февраля в Новороссийске произошла автомобильная авария с фургоном и легковой машиной, где пострадали четыре человека.
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