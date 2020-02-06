«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «ВСК — Линия жизни» на уровне ruA+

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале подтвердило рейтинг финансовой надежности компании по страхованию жизни «ВСК — Линия жизни» на уровне ruA+

«ВСК — Линия жизни» — дочернее общество САО «ВСК», развивающее бизнес группы в сегменте страхования жизни. Одно из направлений деятельности страховщика — обязательное государственное личное страхование: доля компании в этом сегменте составила 9,4% за девять месяцев 2019 года, доля вида в страховом портфеле компании — 21,8%.

«Финансовые результаты страховщика характеризуются высокой рентабельностью капитала (26,6% за девять месяцев 2019 года в годовом выражении). Положительное влияние на рейтинг также оказывают низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (0,9% на 30 сентября 2019 года) и невысокая доля расходов на ведение дела (17,6% за девять месяцев 2019 года)», — прокомментировали 6 февраля в пресс-службе ВСК.

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Там добавили, что по данным на 30 сентября 2019, доля высоколиквидных вложений с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 92,6% от активов страховщика. Кроме того, качество управления компанией оценивается позитивно: отмечается высокий уровень стратегического обеспечения и высокий уровень транспарентности.

По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2019 года компания заняла седьмое место по взносам среди страховщиков жизни. По данным «Эксперт РА», на 30 сентября 2019 года активы ВСК составили 39,8 млрд рублей, собственные средства — 3,3 млрд рублей, уставный капитал — 350 млн рублей. За девять месяцев 2019 года компания собрала 6,9 млрд рублей страховых премий.

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Так, компании «ВСК — Линия жизни» присвоен рейтинг на уровне ruA+, по которому установлен стабильный прогноз.

Ранее Юга.ру писали, что по итогам 2019 года система «Медиалогия» назвала Страховой Дом ВСК первой среди страховых компаний по качественному показателю «МедиаИндекс». 

Здравоохранение Рейтинги Страхование

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