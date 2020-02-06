«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «ВСК — Линия жизни» на уровне ruA+

«ВСК — Линия жизни» — дочернее общество САО «ВСК», развивающее бизнес группы в сегменте страхования жизни. Одно из направлений деятельности страховщика — обязательное государственное личное страхование: доля компании в этом сегменте составила 9,4% за девять месяцев 2019 года, доля вида в страховом портфеле компании — 21,8%.

«Финансовые результаты страховщика характеризуются высокой рентабельностью капитала (26,6% за девять месяцев 2019 года в годовом выражении). Положительное влияние на рейтинг также оказывают низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (0,9% на 30 сентября 2019 года) и невысокая доля расходов на ведение дела (17,6% за девять месяцев 2019 года)», — прокомментировали 6 февраля в пресс-службе ВСК.