В Сочи пройдет фотовыставка российского космонавта Сергея Крикалева

Краснодарский край

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В Кавказском заповеднике 6 февраля пройдет встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым, где он представит свои фотографии

Советский и российский космонавт, президент международного экологического фонда «Чистые моря» Сергей Крикалев привез в Сочи фотовыставку «Великий Неизвестный». Так называют космос и мировой океан. Снимки из экспозиции Крикалев сделал через иллюминатор с борта космической станции, на высоте 360 км от Земли. Такой он увидел планету во время своих шести космических экспедиций, где и увлекся фотографией. Фотовыставку космонавта представляет международный экологический фонд «Чистые моря».

«Мне хотелось показать людям, как удивительно прекрасна наша планета, поделиться теми чувствами, которые испытываешь, глядя на Землю через стекло иллюминатора — восторг и нежность, удивление и счастье», — рассказал Крикалев.

Кроме того, космонавт обсудит с жителями и гостями Сочи экологические проблемы планеты, которые видно из космоса. Все желающие смогут задать Крикалеву вопросы, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника. Встреча пройдет 6 февраля на кордоне Лаура (поселок Эсто-Садок, улица Ачипсинская,16) в 18:00. Вход свободный.

Кто такой Сергей Крикалев

Крикалев — президент международного экологического фонда «Чистые моря», советский и российский космонавт, герой Советского Союза и герой России. С 1988 по 2005 годы он совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 дня. До недавнего времени это был мировой рекорд по суммарному количеству часов пребывания в космосе.

Сегодня Крикалев действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос».

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