На Кубани группу хакеров отправили в колонию за недолив и кражу топлива «Роснефти»
Кореновский районный суд 3 февраля вынес приговор по делу о краже недоливаемого топлива на заправках «Роснефти»
Фигурантами дела стали 10 человек — две женщины и восемь мужчин. Из материалов дела следует, что они активировали на АЗС «Роснефть» — «Кубаньнефтепродукт» специальное оборудование.
«Оборудование позволяло модифицировать компьютерную информацию и давало возможность недоливать топливо клиентам заправочных станций, образовывая излишки, от реализации которых злоумышленники получали денежные средства», — сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Ущерб от действий подсудимых составил более 1,7 млн рублей. Он исчисляется исходя из стоимости запчастей, необходимых для восстановления нормального функционирования колонок.
Против членов группы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ). Суд приговорил их к срокам от 1,5 до 4 лет колонии-поселении со штрафами от 200 до 500 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в 2018 году ФСБ обнаружила на десятках заправок юга России вирусы, позволяющие недоливать топливо. Создателем и распространителем вирусов был ставропольский хакер Денис Заев. Изначально появлялась информация о том, что его задержали, однако в августе 2019 года NewsTracker писал, что Заев несколько раз скрывался от правоохранительных органов и находился в федеральном розыске, а затем скрылся на территории Грузии. Всего по тому уголовному делу проходят 24 обвиняемых.
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