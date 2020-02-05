Краснодарцы пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Краснодарский край, Вся Россия

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В работе сразу нескольких сервисов «Яндекса» 5 февраля произошел массовый сбой

Согласно данным с сайта Downdetector, проблемы начались после 16:00. Наиболее активно стали жаловаться на работу сервисов жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. Пик жалоб пришелся на 16:39 — более 4 тыс. интернет-пользователей обратили внимание на проблему.

70% жалоб пришлось на сервис «Яндекс.Почта», 27% — на работу сайта, 2% — на сервис «Яндекс.Деньги», добавил телеканал «360».

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей» — рассказали RNS в пресс-службе компании.

Как писали Юга.ру, утром 27 января аналогичный сбой произошел на почтовом сервисе Mail.ru.

Интернет Технологии Яндекс

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