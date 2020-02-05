Краснодарцы пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей» — рассказали RNS в пресс-службе компании.

Согласно данным с сайта Downdetector , проблемы начались после 16:00. Наиболее активно стали жаловаться на работу сервисов жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. Пик жалоб пришелся на 16:39 — более 4 тыс. интернет-пользователей обратили внимание на проблему.

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