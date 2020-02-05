В Сочи на приезжего из Тулы завели уголовное дело за кражу сноуборда

Краснодарский край

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В полиции Сочи в феврале сообщили о возбуждении уголовного дела против туляка, подозреваемого в краже сноуборда у туриста из Таганрога

В отдел полиции поселка Красная Поляна с заявлением обратился 31-летний мужчина из Таганрога. Он рассказал, что в отеле у него похитили сноуборд стоимостью 25 тыс. рублей.

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Сотрудники уголовного розыска увидели на записи камер видеонаблюдения, что неизвестный мужчина проник в комнату хранения лыж, взял сноуборд и скрылся. Его личность и местонахождение оперативно установили — им оказался 35-летний приезжий из Тулы. Подозреваемый сознался в совершении кражи. Сноуборд вернули владельцу.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили 5 февраля в пресс-службе УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года в Сочи поймали мужчину за кражу 22 аккумуляторов с электросамокатов.

Кражи Красная Поляна Полиция Сочи

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