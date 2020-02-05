В Сочи бригада специалистов сотовой связи застряла на джипе посреди реки
В Сочи спасатели эвакуировали пятерых местных жителей, которые 4 февраля застряли на машине в русле реки Кепши
Бригада специалистов телекоммуникационных компаний ехала на обслуживание вышек сотовой связи и решила перебраться на другой берег реки на джипе, но двигатель заглох. Самостоятельно выбраться рабочие уже не смогли и позвали на помощь.
Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения навели переправу и транспортировали пассажиров и водителя автомобиля из русла Кепши. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Река Кепша считается одной из самых опасных из-за угрозы селей. Юга.ру писали о том, что в феврале 2019 года из-за схода селевых потоков ввели режим ЧС в горном селе Кепша, которое расположено на берегу реки.
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