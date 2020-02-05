В Сочи бригада специалистов сотовой связи застряла на джипе посреди реки

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи спасатели эвакуировали пятерых местных жителей, которые 4 февраля застряли на машине в русле реки Кепши

Бригада специалистов телекоммуникационных компаний ехала на обслуживание вышек сотовой связи и решила перебраться на другой берег реки на джипе, но двигатель заглох. Самостоятельно выбраться рабочие уже не смогли и позвали на помощь.

Читайте также:

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения навели переправу и транспортировали пассажиров и водителя автомобиля из русла Кепши. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Река Кепша считается одной из самых опасных из-за угрозы селей. Юга.ру писали о том, что в феврале 2019 года из-за схода селевых потоков ввели режим ЧС в горном селе Кепша, которое расположено на берегу реки.

МЧС Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи на приезжего из Тулы завели уголовное дело за кражу сноуборда
В Сочи бригада специалистов сотовой связи застряла на джипе посреди реки
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону ЮМР
В конце рабочей недели на Кубани прогнозируют потепление до 16 °С, а вслед за этим резкий минус
В Анапе мужчина избил любовницу и завернул в одеяло, где она задохнулась
В Краснодаре машина сбила двух 10-летних девочек

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале