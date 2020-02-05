В Анапе мужчина избил любовницу и завернул в одеяло, где она задохнулась
Жителя Анапы в феврале обвинили в убийстве знакомой, с которой он состоял в близких отношениях
По данным следствия, 30 января 35-летний местный житель приехал на улицу Лермонтова к 42-летней знакомой, с которой у него были близкие отношения, которые мужчина скрывал от окружающих. Во время общения женщина начала угрожать, что всем расскажет о связи с ним. Во время конфликта он несколько раз ударил знакомую руками по голове, после чего она потеряла сознание.
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Решив, что хозяйка дома мертва, мужчина обернул ее тело в одеяло и обмотал скотчем. После этого он ушел, забрав телефон своей жертвы, с которого от ее лица отправил родственникам сообщение о том, что женщина якобы уехала в другой город. Брат погибшей засомневался, что его сестра могла беспричинно уехать и 31 января пришел к ней домой, где нашел тело. Прибывшие на место медики установили, что женщина умерла от асфиксии.
Анапчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, сообщили 5 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Юга.ру не раз писали о случаях, когда мужчины убивали своих любовниц. Например, в октябре 2018 года в Ставрополе осудили мужчину, который убил любовницу после возвращения к жене. Спустя месяц житель того же региона задушил свою пассию и забетонировал тело в колодце, а в Ростове мужчина зарезал любовницу ножом.
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