В Анапе мужчина избил любовницу и завернул в одеяло, где она задохнулась

Жителя Анапы в феврале обвинили в убийстве знакомой, с которой он состоял в близких отношениях

По данным следствия, 30 января 35-летний местный житель приехал на улицу Лермонтова к 42-летней знакомой, с которой у него были близкие отношения, которые мужчина скрывал от окружающих. Во время общения женщина начала угрожать, что всем расскажет о связи с ним. Во время конфликта он несколько раз ударил знакомую руками по голове, после чего она потеряла сознание.

Решив, что хозяйка дома мертва, мужчина обернул ее тело в одеяло и обмотал скотчем. После этого он ушел, забрав телефон своей жертвы, с которого от ее лица отправил родственникам сообщение о том, что женщина якобы уехала в другой город. Брат погибшей засомневался, что его сестра могла беспричинно уехать и 31 января пришел к ней домой, где нашел тело. Прибывшие на место медики установили, что женщина умерла от асфиксии.

Анапчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, сообщили 5 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.