Сотрудника учебной авиабазы в Адыгее задержали за попытку «решить вопрос» с переводом военного в Армавир за взятку

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее завели уголовное дело о мошенничестве на руководящего сотрудника учебной авиационной базы ВКС России в Майкопе

Мужчину заподозрили в том, что он пообещал жителю Майкопа за 300 тыс. рублей решить вопрос о переводе его сына-военнослужащего в часть с дислокацией в Армавире по медицинским показаниям. Он сказал, что передаст эти деньги руководству органов военного управления Майкопского гарнизона.

Представители УФСБ по Адыгее задержали подозреваемого 23 января с поличным — при получении части суммы в размере 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

29 января на сотрудника авиабазы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

Как писали Юга.ру, в мае 2019 года военнослужащий в Адыгее получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков.

Авиация Армавир Армия Майкоп

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